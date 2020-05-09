Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 9 мая 2020 года: заразились 23 человека

В Брянской области 9 мая 2020 года подтвердили 23 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1537. К субботе выздоровели 450 человек, 17 скончалось.

Больше всего заболевших в Брянске – 742. За сутки прибавилось шесть новых случаев. В закрытом из-за коронавируса брянском городе Сельцо – 131 пациент с диагнозом «COVID-19» (как, кстати, и днем ранее).

В Брянской области коронавирусом охвачены пять городов и все 26 районов. Напомним, последней «чистой зоной» являлся Гордеевский район. Там первого коронавирусного пациента выявили 7 мая.

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