В Брянской области установлен рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В Брянской области 11 мая 2020 года установлен рекорд по числу умерших от коронавируса. За одни сутки скончались сразу пять человек. Кто они, пока не сообщают. Общее число умерших от коронавируса в регионе с сначала эпидемии составляет 22 человека.

До этого максимум за сутки умирало три человека.

В Брянской области 11 мая 2020 года коронавирус подтвердили у 1678 человек. За сутки это число выросло на 73. В регионе провели 1228 тестов на заболевание.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»