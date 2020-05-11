2020-05-11T11:04:31+03:00
Общество

В Брянской области установлен рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

Число умерших от коронавируса в Брянской области 11 мая 2020 года выросло до 22 человек
Марина АНТОНОВА
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До этого максимум за сутки умирало три человека.До этого максимум за сутки умирало три человека.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области 11 мая 2020 года установлен рекорд по числу умерших от коронавируса. За одни сутки скончались сразу пять человек. Кто они, пока не сообщают. Общее число умерших от коронавируса в регионе с сначала эпидемии составляет 22 человека.

До этого максимум за сутки умирало три человека.

В Брянской области 11 мая 2020 года коронавирус подтвердили у 1678 человек. За сутки это число выросло на 73. В регионе провели 1228 тестов на заболевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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