Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 11 мая 2020 года: за сутки заразились 73 человека

В Брянской области 11 мая 2020 года подтвердили 73 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 1678 человек. Кстати, в регионе увеличили количество выполненных тестов. За последние сутки провели 1228 исследований.

Больше всего заболевших в Брянске - около половины от общего числа - 850 человек. В Сельцо заразились 150 человек. На третьем месте Дятьковский район с 110 заболевшими.

За сутки от коронавируса скончались сразу пять человек, сообщают в оперативном штабе. Общее число умерших составляет 22 человек. Больше стало и тех, кто уже выздоровел. С начала эпидемии 536 пациентов выписались из больниц домой.

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