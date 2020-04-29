2020-04-29T13:41:37+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» и Яндекс разворачивают видеонаблюдение за погодой

Теперь пользователи могут наблюдать за погодой в выбранном населенном пункте в режиме реального времени
Мария Иванова
Поделиться:
Для организации услуги «Ростелеком» произвел поставку и монтаж нестандартного оборудования — поворотных видеокамер уличного наблюденияДля организации услуги «Ростелеком» произвел поставку и монтаж нестандартного оборудования — поворотных видеокамер уличного наблюдения
Изменить размер текста:

ПАО «Ростелеком» по заказу сервиса «Яндекс.Погода» установил видеонаблюдение за погодными изменениями в 50 российских городах. Теперь пользователи могут наблюдать за погодой в выбранном населенном пункте в режиме реального времени. С учетом специфики проекта, реализованного для сервиса «Яндекс.Погода», камеры настроены так, что пользователи видят перспективу города с высоты птичьего полета. Круглосуточная трансляция включается во встроенном плеере «Яндекс.Эфира» внутри погодного сервиса. Проект реализован в Центральном федеральном округе и других городах страны. В Брянске видеокамера установлена на здании «Ростелекома» и транслирует панораму проспекта Ленина и вид на Брянский кафедральный собор во имя святой троицы.

Для организации услуги «Ростелеком» произвел поставку и монтаж нестандартного оборудования — поворотных видеокамер уличного наблюдения, способных передавать изображение выше линии горизонта и выдержать суровые погодные условия, к примеру, температуру ниже 40 градусов. Камеры устанавливались в местах, откуда открывается красивый вид на город с прекрасными ландшафтами, местными достопримечательностями, историческими памятниками.

«Цифровые сервисы успешно используются для развития современного общества. Возможности нашего видеонаблюдения нашли новое применение в “Яндекс.Погоде”. Для улучшения качества передачи видеоизображения “Ростелеком” произвел настройку и перепрошивку камер. Несмотря на сложности в реализации проекта, монтажные работы и подключение видеопотока выполнено точно в срок. Мы продолжаем сотрудничество, в настоящее время ведутся работы по расширению списка городов, охваченных “погодным” проектом», — отметил заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.

Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет производить управление сервисом с мобильного устройства или через веб-приложение, просматривать из любой точки мира трансляции и записи с камер, управлять собственными настройками (например, запись движения и отправка уведомлений о происходящем), хранить записи на удаленных серверах. Просмотр видео с камер возможен в различных режимах (реального времени, архив событий, история). Услуга может работать с интернетом любого провайдера. Подробнее ознакомиться с услугой «Видеонаблюдение» можно на сайте «Ростелекома».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске продезинфицировали городскую больницу №1
Среди поставщиков БМЗ свыше 120 предприятий Брянской области
Названа причина всплеска заболеваемости коронавирусом в Брянской области
Брянским пожарным вручили ключи от новой спецтехники
Почти 11 тысяч брянских семей получили выплаты на детей до трех лет
Брянский миллиардер пожертвовал миллион евро коронавирусной больнице на Кипре
В Новозыбкове нашли тело мужчины, погибшего 40 лет тому назад
В Брянске арендаторов муниципального имущества освободят от платежей
На Литейном мосту в Брянске начнут укладывать балки
По факту лесного пожара в Злынковском районе завели уголовное дело
ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть
В отключении воды в брянском селе обвинили чиновников
Под суд за взятку пойдет замдиректора Брянского строительного колледжа
Чистыми от коронавируса остаются четыре района Брянской области
Брянский музей подготовил виртуальную лекцию о военных художниках
ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»
В Брянской области акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн
В Брянской области осудили трех иностранцев, пытавшихся попасть в Россию
В Брянской области впервые коронавирус выявили в Рогнединском районе
В Брянске за сутки коронавирус подтвердили у 52 пациентов