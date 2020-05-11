2020-05-11T11:42:23+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 11 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 11 мая 2020 года
Ольга УМАРОВА
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Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 11 мая 2020 года.

Диагноз «COVID-19» в регионе подтвердился у 1678 человек. За сутки коронавирусом заболели еще 73 жителя Брянщины. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

Брянск – 812 (+49)

— Сельцо – 150 (+9)

— Дятьковский район – 110 (+2)

— Брянский район – 92 (+1)

— Карачевский район – 80 (+1)

— Унечский район - 37

— Стародубский район - 37

Фокино – 35 (+1)

— Брасовский район - 29

— Трубчевский район - 26

— Комаричский район – 25

Клинцы – 24 (+1)

— Жуковский район – 24 (+1)

— Клетнянский район – 20

— Климовский район - 18

— Мглинский район - 18

— Погарский район - 16

— Дубровский район - 14

— Севский район – 14 (+1)

— Суземский район - 13

— Почепский район - 11

— Клинцовский район – 11 (+2)

Новозыбков – 10

— Рогнединский район – 10

— Выгоничский район – 9 (+1)

— Навлинский район – 9 (+1)

— Красногорский район – 9 (+3)

— Суражский район – 6

— Злынковский район - 5

— Жирятинский район - 3

— Гордеевский - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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