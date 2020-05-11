Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 11 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 11 мая 2020 года.
Диагноз «COVID-19» в регионе подтвердился у 1678 человек. За сутки коронавирусом заболели еще 73 жителя Брянщины. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
— Брянск – 812 (+49)
— Сельцо – 150 (+9)
— Дятьковский район – 110 (+2)
— Брянский район – 92 (+1)
— Карачевский район – 80 (+1)
— Унечский район - 37
— Стародубский район - 37
— Фокино – 35 (+1)
— Брасовский район - 29
— Трубчевский район - 26
— Комаричский район – 25
— Клинцы – 24 (+1)
— Жуковский район – 24 (+1)
— Клетнянский район – 20
— Климовский район - 18
— Мглинский район - 18
— Погарский район - 16
— Дубровский район - 14
— Севский район – 14 (+1)
— Суземский район - 13
— Почепский район - 11
— Клинцовский район – 11 (+2)
— Новозыбков – 10
— Рогнединский район – 10
— Выгоничский район – 9 (+1)
— Навлинский район – 9 (+1)
— Красногорский район – 9 (+3)
— Суражский район – 6
— Злынковский район - 5
— Жирятинский район - 3
— Гордеевский - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU