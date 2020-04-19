2020-04-19T11:01:23+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 19 апреля 2020 года: заболели еще 23 человека

Мы собрали последние данные о новых случаях инфицирования
Елена РАКОВА
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В больницах региона остаются 249 брянцев, зараженных коронавирусом.В больницах региона остаются 249 брянцев, зараженных коронавирусом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брянской области, по данным оперативного штаба, за последние сутки коронавирус выявили еще у 23 человек. На 19 апреля заболевшими числятся 279 жителей региона.

За все время в регионе провели 7324 исследования на коронавирус, в том числе 638 за последний день.

Диагноз "коронавирус" подтвердился у 181 жителя Брянска. В Сельцо - 23 случая заражения, в Брянском районе зарегистрировали 20 случаев, в Дятьковском районе – 13, в Фокино – 7, в Климовском – 4, в Погарском – 4, в Почепском – 3, в Выгоничском – 3, в Злынковском – 3, в Суземском районе – 3, в Карачевском – 3, в Унечском - 3, в Комаричском и Стародубском - по 2. По одному случаю заболевания обнаружили в Брасовском, Дубровском и Мглинском районах, Новозыбкове и Клинцах.

На 19 апреля количество выздоровевших составляет 30 человек.

Напомним, 19 апреля православные отмечают Пасху. В этом году храмы были закрыты даже на пасхальную службу. Накануне полицейские выставили патрули у церквей, чтобы люди не ходили освящать куличи. Пасхальные богослужения прошли в брянских храмах без прихожан. Службу из Свято-Троицкого кафедрального собора транслировали онлайн. Также брянцев призвали отказаться от походов в гости и посещений кладбищ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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