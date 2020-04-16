2020-04-16T01:13:07+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске, последние новости 16 апреля 2020 года: за сутки заболели еще 22 человека

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянске на 16 апреля 2020 года
Ольга УМАРОВА
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Все новые случаи также зарегистрированы в Брянске.Все новые случаи также зарегистрированы в Брянске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мы собрали для вас последние новости про коронавирус в Брянске на 16 апреля 2020 года. За последние сутки число заболевших подросло на 22 человека и в сумме составило 164. Из них 145 – жители областного центра.

Все новые случаи также зарегистрированы в Брянске. Как сообщает оперативный штаб, из больниц уже выписали 25 человек, которые вылечились от COVID-19. Всего за сутки в регионе провели 333 исследования на коронавирус.

По словам директора регионального департамента здравоохранения Андрея Бардукова, в брянских лабораториях могут делать до 500-700 тестов в сутки. Но проверять будут в основном близкий круг контактов заболевшего. Сами медики сдают анализ на коронавирус один раз в неделю.

В Карачеве готовят 100 мест для пациентов с коронавирусом. На период эпидемии здесь переоборудовали центральную районную больницу. В двухэтажный отдельный корпус будут привозить пациентов в состоянии средней тяжести. На подготовку госпиталя выделили пять миллионов рублей из облбюджета.

Под условия пандемии продолжают подстраиваться предприятия. Белобережская мебельная фабрика сшила защитную спецодежду для врачей. Пилотную партию продукции передали городской поликлинике №5. Медики получили 10 комплектов «противочумных» костюмов, защитные одноразовые комбинезоны и антисептики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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