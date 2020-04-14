Выплаты семьям в Брянске 2020: какие положены пособия, кому оплатят и как получить

Выплаты семьям в Брянске в 2020 году - мы собрали последние данные о пособиях для родителей.

Брянские мамы и папы получат ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей на детей до трех лет. Об этом рассказали в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по Брянской области. Соответствующий указ подписал глава страны 7 апреля.

Выплата положена семьям, которые получили право на маткапитал до 1 июля 2020 года. Причем независимо от того, насколько уже израсходованы средства по сертификату.

Деньги брянские семьи будут получать каждый месяц с апреля по июнь. Если же заявление подано позже июня, пенсионный фонд предоставит единовременную выплату - сразу за три месяца.

Заявление в пенсионном фонде принимают до 1 октября.

- Если в семье больше одного малыша до трех лет, сумма будет выплачена отдельно на каждого ребенка, - уточнили в ОПФР. – Дополнительную финансовую поддержку предоставляет федеральный бюджет, и данные выплаты не уменьшат размер материнского капитала и не будут учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры соцпомощи.

По предварительным данным, право на ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей получат около 19 тысяч брянских мамочек, в семьях которых воспитывается более 21 тысячи детей до трех лет.

Кроме того, по поручению президента перенесли срок начала выплат пособия на детей с 3 до 7 лет (включительно) - с 1 июня 2020-го вместо 1 июля. Пособие положено семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величины одного прожиточого минима в регионе. Это около 5500 рубей.

КСТАТИ

Как получить выплату

- Подайте заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

- Обратитесь в территориальное управление и клиентские службы Пенсионного фонда. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

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