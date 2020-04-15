2020-04-14T23:23:17+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске, последние новости 15 апреля 2020 года: стало известно, в каких районах области есть заболевшие

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянске на 15 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области заболевшие есть в четырех районах и трех городах.В Брянской области заболевшие есть в четырех районах и трех городах.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Мы собрали для вас последние новости про коронавирус в Брянске на 15 апреля 2020 года. Количество заболевших пока остаётся на прежнем уровне - 142 человека. Зато растёт количество выздоровевших после коронавируса. Из больниц уже выписали 25 человек, пятеро из них - дети.

В оперативном штабе стали рассказывать, в каком районе выявили заболевших. Пока больше всего случаев фиксируют в Брянске - 123 человека. На втором месте Брянский район с шестью заболевшими, потом идут Сельцо и Дятьковский район - по четыре человека, в Погарском районе - три, в Комаричском районе и Фокине - по одному.

В Брянске в очередной раз расширили список работающих во время самоизоляции предприятий. Зато частично закрыли гипермаркет «Оби», в который хлынули брянцы. В самом магазине можно купить саженцы, семена и садовый инвентарь.

В Брянской области медучреждения готовы принять 2,5 тысячи больных коронавирусом. Об этом рассказал директор регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков. Места в больницах понадобятся в случае неблагоприятного развития ситуации. Койки должны переоборудовать до 1 мая. Из бюджета на это выделили 300 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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