Коронавирус в Брянской области: карта распространения и статистика на 19 апреля 2020 года

По данным на 19 апреля 2020 года в Брянской области зарегистрировали 279 случаев коронавируса. Число заболевших за сутки увеличилось на 23 человека.

На карте распространения коронавируса в Брянской области отображены населенные пункты, в которых заразились жители. Статистика показывает, что число заболевших выросло как в Брянске, так и в районах области.

В областном центре диагноз коронавирус выявили у 181 человека. В Сельцо заболели 23 горожанина, в Брянском районе зарегистрировали 20 случаев, в Дятьковском районе – 13, в Фокино – 7, в Климовском – 4, в Погарском – 4, в Почепском – 3, в Выгоничском – 3, в Злынковском – 3, в Суземском районе – 3, в Карачевском – 3, в Унечском - 3, в Комаричском и Стародубском - по 2. По одному случаю заболевания обнаружили в Брасовском и Мглинском районах, Новозыбкове и Клинцах.

Новый очаг заражения выявили в Дубровском районе. Там болезнь обнаружили у одного человека.

На данный момент в больницах региона остаются 249 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Брянской области составляет 1 человек. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса Covid-19 в Брянской области – 30. Проведено 7324 исследования на коронавирус.

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