Коронавирус в Брянской области: карта распространения и статистика на 18 апреля 2020 года

По данным на 18 апреля 2020 года в Брянской области зарегистрировали 256 случаев коронавируса. Число заболевших Covid-19 за сутки составило 28 человек.

На карте распространения коронавируса в Брянской области отображены населенные пункты, в которых заразились жители. Статистика показывает, что число заболевших выросло как в Брянске, так и в районах области.

В Брянске диагноз Covid-19 (+) выявили у 175 человек. В Сельцо зарегистрировали 18 случаев, в Брянском районе - 17 случаев, в Дятьковском районе – 10, в Фокино – 7, в Климовском – 4, в Погарском – 3, в Почепском – 3, в Выгоничском – 3, в Злынковском – 3, в Суземском районе – 2, в Комаричском – 2, в Карачевском – 2, в Унечском - 2.

По одному случаю заболевания оказалось в Брасовском, Стародубском, Мглинском районах, Новозыбкове и Клинцах. Последние три - новые очаги.

На данный момент в больницах региона остаются 225 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Брянской области составляет 1 человек. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса Covid-19 в Брянской области – 30.

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