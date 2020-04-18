2020-04-18T11:46:37+03:00
Общество

В Сельцо количество заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось в два раза

В городе заболевание обнаружили у 18 человек
Елена РАКОВА
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Количество заразившихся коронавирусом на Брянщине растет.Количество заразившихся коронавирусом на Брянщине растет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки 18 апреля в брянском городе Сельцо в два раза выросло количество заболевших коронавирусом. Сейчас в медучреждении помощь получают 18 человек. За день до этого в больнице находились 9 жителей города с диагнозом COVID-19 (+).

Всего в регионе зафиксировано 256 случаев заражения. В последнее время каждый день на Брянщине выявляют в среднем по 20-25 новых заболевших. Самое большое количество заболевших - в Брянске - 175 человек. За сутки их число выросло на 10 человек. Остальных выявили в районах области. Среди них лидирует Сельцо с 18 зараженными. 17 заболевших - в Брянском районе. Замыкает тройку Дятьковский район, где коронавирус обнаружили у 10 человек.

Большого скопления людей пытаются избежать различными способами. Накануне Пасхи все храмы и церкви будут закрыты. Пасхальную службу будут транслировать онлайн без прихожан. Брянцев также не будут пускать на кладбища. Для этого ограничили движение и парковку у погостов. В Брянске ограничат движение и общественного транспорта. В субботу, 18 апреля, он будет ходить с 6.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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