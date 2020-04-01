Доставка еды в Брянске в период самоизоляции: как работают компании

В Брянской области с 31 марта действует всеобщий режим самоизоляции. В эти дни сервисы по доставке еды стали особенно актуальными. Хотя в продуктовые магазины ходить можно, но некоторые брянцы предпочитают максимально обезопаситься и заказывать блюда прямо в квартиру. А для некоторых заведений доставка – стала единственным возможным способом работы в условиях, когда все общепитам запрещено принимать посетителей. «Комсомольская правда» составила список сервисов в Брянске, которые доставят еду или продукты.

Яндекс.Еда

Сервис предлагает заказ еды в Брянске из ресторанов рядом. Заказать блюда можно с доставкой на сайте или мобильном приложении. Стоимость еды на сайте или в приложении такая же, как в самих кафе.

Время доставки: от 40 минут.

Сайт: eda.yandex

Delivery Club

Доставка из 27 ресторанов и кафе. Стоимость доставки зависит от заказа (будет указано на сайте).

Время доставки: от 40 минут.

Сайт: delivery-club.ru.

Chibbis

Cервис доставки еды в Брянске. Заказать еду можно из 11 ресторанов. Заказ можно сделать на сайте или через мобильное приложение.

Время доставки: от 60 минут.

Сайт: bryansk.chibbis.ru/restaurants

«Европа»

Доставка продуктов питания, товаров для дома, косметики, бытовой химии, товаров для детей и прочего. Стоимость доставки зависит от района области.

Время доставки: от 120 минут.

Сайт: www.europa-market.ru

ZakaZaka

Доставка еды из кафе и ресторанов. Без звонков. Только заказ онлайн. Стоимость зависит от заказа в конкретном ресторане.

Время доставки: от 60 минут.

Сайт: zakazaka.ru.

«Купим за вас»

Единая служба доставки «Купим за вас» в Брянске - это агрегатор доставки еды из заведений города. Стоимость доставки зависит от района доставки.

Время доставки: от 90 минут.

Сайт: bryansk.kupimzavas.ru

Leverans.ru

Проект объединяет кафе в единую службу заказов. Услуги доставки бесплатны. По словам представителей компании, цены на сайте полностью соответствуют действующим ценам в меню ресторанов-партнеров.

Время доставки: от 90 минут.

Сайт: bryansk.leverans.ru

Вкусвилл

Доставят любимые продукты. Время и стоимость доставки зависят от района. Работают через мобильное приложение.

Сайт: dostavka.vkusvill.ru.

«Фабрика доставки»

Сервис доставки из ресторанов. Время доставки зависит от величины заказа, адреса доставки, затрудненных дорожных и погодных условий, а так же прочих форс-мажоров. Доставка от 350 рублей бесплатная по Советскому и Бежицкому районам.

Время доставки: от 90 минут

Сайт: cafe-doma.ru

(Статья может дополняться)

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