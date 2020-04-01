2020-04-01T12:54:06+03:00
Экономика

Работа по подхвату бесхозяйных сетей дает свои положительные результаты

Мария Иванова
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Во время самоизоляции, направленной на нераспространение коронавирусной инфекции, на 10-20% выросло потребление электроэнергииВо время самоизоляции, направленной на нераспространение коронавирусной инфекции, на 10-20% выросло потребление электроэнергии
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Во время самоизоляции, направленной на нераспространение коронавирусной инфекции, на 10-20% выросло потребление электроэнергии в близлежащих к городам России поселках, где в основном и сконцентрирована проблема бесхозяйных сетей в виду исторически сложившихся обстоятельств.

К примеру, несмотря на то, что за последнюю неделю суммарное потребление электроэнергии в Подмосковье сократилось почти на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, нагрузка в подмосковных посёлках, садоводческих некоммерческих товариществах, напротив, увеличилась более чем на 10%.

За 2019 год и с начала 2020 года группа «Россети» взяла на обслуживание более 1 200 объектов, ранее относившихся к бесхозяйным. Это позволило значительно увеличить надежность энергоснабжения и оперативно восстанавливать сети в случае технологических нарушений.

По группе «Россети» среднее время восстановления энергоснабжения сейчас не превышает 1 часа 35 минут.

Работают сервисы дистанционного обслуживания. В настоящий момент связаться с энергетиками группы компаний можно посредством единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф, а также нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф и телефоны горячих линий дочерних структур компании «Россети».

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации руководство компании «Россети» рассматривает возможность оказывать содействие муниципалитетам и местным поселениям по обслуживанию как бесхозяйных сетей, так и сетей локальных ТСО, не способных в связи с возросшими нагрузками обеспечить надежное энергоснабжение.

«Мы расцениваем как наш вклад в общее дело по борьбе коронавирусом возможность оказывать помощь региональным властям, муниципалитетам и поселениям в обеспечении надежного энергоснабжения граждан России, вынужденных самоизолироваться в период пандемии», - отметил Павел Ливинский, генеральный директор компании «Россети».

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