2020-04-01T11:36:06+03:00
Экономика

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» взяли под усиленный контроль электроснабжение более тысячи предприятий пищевой промышленности

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ПАО «Россети».Фото: ПАО «Россети».
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Энергетики «Россети Центр» и Россети Центр и Приволжье» в период нерабочей недели в режиме онлайн осуществляют мониторинг электроснабжения более 1100 продовольственных заводов, комбинатов и предприятий пищевой продукции в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ). Предмет особого внимания энергетиков – более 340 производителей хлебной продукции, более 320 – молочной и 285 – мясной. Компании обеспечивают надежное и качественное электроснабжение предприятий агропромышленного холдинга «Мираторг» и ГК «Черкизово», молочного холдинга «Danone-Юнимилк» и ООО «Нестле России», АО «Прогресс» - лидера на отечественном рынке детского питания, ГК «Славянка», входящей в Топ-50 мирового рейтинга кондитерских компаний, а также ряда других крупных и значимых производителей продовольственных товаров.

Все структурные подразделения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» строго соблюдают поручения Главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского по обеспечению надежного энергоснабжению ключевых инфраструктурных объектов регионов присутствия. Напомним, по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля для профилактики распространения вирусной инфекции в стране объявлена нерабочая неделя. По всем филиалам электросетевых компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» согласно единым требованиям ПАО «Россети» с 12:00 28.03.2020 и до 06:00 06.04.2020 введен режим технологической «тишины». Усилен контроль за функционированием объектов электросетевого комплекса. Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений в регионах операционной ответственности разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ГК «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. В период выходных на дежурстве с целью обеспечения надежной работы энергосистемы 20 регионов страны находятся 1388 бригад «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 4325 человек и 1648 единиц техники. В их распоряжении находятся резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов. Контакт-центр энергокомпаний готов в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан по единому бесплатному номеру - 8-800-50-50-115. Кроме того, клиенты «Россети Центр» могут отправлять сообщения об отключениях по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber, а клиенты «Россети Центр и Приволжье» по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Для жителей также доступны единые федеральные онлайн-сервисы Группы компаний ПАО «Россети»: портал электросетевых услуг https://портал-тп.рф, мобильное приложение группы компаний «Россети», портал «Светлая страна» https://светлаястрана.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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