2020-03-28T09:27:58+03:00
Общество

Губернатор Брянской области обратился к жителям региона по поводу коронавируса

Глава региона выступил с призывом оставаться дома [видео]
Максим Рябцев
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Глава Брянщины поблагодарил за работу медиков.Глава Брянщины поблагодарил за работу медиков.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз обратился к жителям региона по поводу коронавируса.

Глава региона выступил с призывом оставаться дома.

С 17 марта в Брянской области был введен режим повышенной готовности. На данный момент выявлено два случая инфицирования коронавирусом. Заболевшие находятся в областной инфекционной больнице под наблюдением врачей. С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции было проведено в регионе 1028 лабораторных исследований.

Александр Богомаз отметил, что брянские больницы обеспечены необходимыми лекарствами и средствами защиты. Он также поблагодарил медиков за труд.

Глава региона обратил внимание на самоизоляцию для брянцев старше 65 лет,. Пенсионеров призвали ограничить пребывание в общественных местах и больше времени находиться дома.

- Я еще раз призываю каждого из Вас помнить о личной ответственности за себя и за своих близких!, - закончил выступление губернатор.

Обращение губернатора Брянской области .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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