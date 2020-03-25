Брянскэнерго с начала 2020 года выявило более сотни случаев энерговоровства

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» продолжает работу по выявлению и предупреждению фактов энерговоровства. Одной из наиболее действенных мер в этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи и проверку приборов учета электроэнергии на предмет незаконных подключений.

За два месяца 2020 года энергетиками выявлено более 100 случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Объем похищенного составил более 1,5млн. кВт*ч, ущерб в денежном выражении – свыше 5,4 млн. рублей. Наибольшее количество нарушений (14) пришлось на долю Почепского района. По всем выявленным случаям энерговоровства в территориальные отделы полиции направлены заявления о привлечении нарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

Энергетики напоминают, что в 2019 году в законодательство РФ внесены изменения, которые предусматривают ужесточение наказания в отношении энерговоров. В случае выявления факта хищения нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. За повторное нарушение может быть наложен административный штраф: на граждан в размере от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц - от двухсот до трехсот тысяч рублей.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Брянскэнерго обращается к жителям Брянской области с просьбой сообщать об известных им фактах энерговоровства по телефону горячей линии 8-800-50-50-115, либо направляя сообщения по номеру +7 915-38-000-38 в Telegramи Viber (все звонки и сообщения бесплатные), а также сотрудникам филиала в районы электрических сетей.