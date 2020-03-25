Второй заболевший коронавирусом в Брянске: состояние пациентки удовлетворительное

Второй заболевший коронавирусом в Брянске выявлен в среду, 25 марта. Об этом в полдень сообщили в оперативном штабе. Заболевание обнаружили у жительницы области, которая находилась на карантине.

- Проба на коронавирус дала положительный результат у пациентки, которая все это время находилась под наблюдением в специализированном изолированном боксе Брянской областной инфекционной больницы №1, - говорят представители оперштаба. - Это исключает дальнейшее распространение инфекции.

Состояние жительницы Брянщины медики оценивают как удовлетворительное. Медики оказывают ей необходимую помощь. Как позже стало известно, заразившейся оказалась 73-летняя жительница Брянска, которая вернулась из-за границы.

Напомним, по вопросам коронавируса звоните на «горячую линию»: 8(4832)64-47-10 или 8-800-30158-69.

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