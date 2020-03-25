2020-03-25T13:32:56+03:00
Общество

Второй заболевший коронавирусом в Брянске: состояние пациентки удовлетворительное

Второй заболевший коронавирусом в Брянске: проба подтвердилась у женщины на карантине
Мария Дедкова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Состояние пациентки медики оценивают как удовлетворительное.Состояние пациентки медики оценивают как удовлетворительное.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Второй заболевший коронавирусом в Брянске выявлен в среду, 25 марта. Об этом в полдень сообщили в оперативном штабе. Заболевание обнаружили у жительницы области, которая находилась на карантине.

- Проба на коронавирус дала положительный результат у пациентки, которая все это время находилась под наблюдением в специализированном изолированном боксе Брянской областной инфекционной больницы №1, - говорят представители оперштаба. - Это исключает дальнейшее распространение инфекции.

Состояние жительницы Брянщины медики оценивают как удовлетворительное. Медики оказывают ей необходимую помощь. Как позже стало известно, заразившейся оказалась 73-летняя жительница Брянска, которая вернулась из-за границы.

Напомним, по вопросам коронавируса звоните на «горячую линию»: 8(4832)64-47-10 или 8-800-30158-69.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске раньше обычного начался капитальный ремонт дорог
На брянском мусоросортировочном комплексе нашли юбилейные медали ветерана Великой Отечественной войны
Жителя Севского района заподозрили в жестоком убийстве знакомого
В Брянске испытают немецкие мусоровозы
В Брянской области будут судить двух участников преступной группы
ВТБ Пенсионный фонд раскрывает состав инвестиционных портфелей
В Брянске убийца 19-летнего парня не разжалобил вышестоящий суд
В Брянске за маршрутчиками будут следить волонтеры с камерами
В Брянске яндекс ошибся с числом зараженных коронавирусом
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
В Брянске до 26 марта ограничат движение на переезде у платформы Мальцевская
Информация о третьем заболевшем коронавирусом в Брянске оказалась фейком
В Брянске срок замены транспортных карт перенесли до 15 апреля