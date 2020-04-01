2020-04-01T13:51:38+03:00
Общество

Брянской губернии исполнилось 100 лет со дня основания

Постановление об образовании Брянской губернии подписал Владимир Ленин
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Деснянская волна".Фото: vk.com, "Деснянская волна".
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Брянская губерния 1 апреля 2020 года отмечает 100-летний юбилей. В 1920 году постановление «Об образовании Брянской губернии» подписал председатель Совета Народных комиссаров Владимир Ленин. В новую губернию вошли Жиздренский уезд, который раньше относился к Калужской губернии, а также Брянский, Карачевский, Севский и Трубчевский уезды Орловской губернии. Столицей нового административно-территориального образования стал город Брянск.

В 1921 году уездные учреждения переехали в Бежицу, и Брянский уезд переименовали в Бежицкий. В 1923 в Брянскую губернию включили Почепский уезд. До этого он входил в Гомельскую губернию. В декабре 1926 года из расформированной Гомельской губернии в Брянскую передали Клинцовский, Новозыбковский и Стародубский уезды.

Брянская губерния просуществовала почти 10 лет. С 1 октября 1929 года ее упразднили. А территории вошли в состав образованной Западной области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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