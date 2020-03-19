2020-03-19T12:35:57+03:00
Экономика

Электронные услуги Росреестра становятся популярнее традиционных личных визитов граждан в учреждения.

Мария Иванова
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На сайте Росреестра также доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг Росреестра: регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и другие.На сайте Росреестра также доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг Росреестра: регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и другие.
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Электронные услуги становятся всё более популярными среди граждан. Это не может не сказаться на постоянном росте количества всевозможных сервисов. Так и сервис Росреестра достиг такого уровня, что граждане, не выходя из дома, могут смоделировать жизненную ситуацию и получить виртуальную консультацию по своему вопросу.

На сайте Росреестра также доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг Росреестра: регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и другие.

Заявление и документы на получение указанных услуг можно также подать в «личном кабинете», который размещен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в «личном кабинете» используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.

Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков – преимущества использования электронных сервисов Росреестра очевидны: получить необходимую услугу становится удобнее и быстрее. Все действия, необходимые к выполнению для каждого вида сервисов, максимально упрощены и понятны. Личное посещение теперь уже совсем не обязательно.

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