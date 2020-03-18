2020-03-19T09:10:16+03:00
Экономика

«Россети» уходят в онлайн: потребительские сервисы стали быстрее, удобнее и безопаснее

Мария Иванова
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Группа компаний «Россети» в большинстве регионов присутствия переводит клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах.Группа компаний «Россети» в большинстве регионов присутствия переводит клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах.
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Группа компаний «Россети» в большинстве регионов присутствия переводит клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в онлайн-формат. Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний. Это ответ на современные тенденции и пожелания клиентов. Данный шаг полностью соответствует положениям реализуемой холдингом концепции «Цифровая трансформация 2030».

На протяжении последних двух лет «Россети» особое внимание уделяют ускоренному развитию потребительских Интернет-сервисов. Разработаны и внедрены во всех дочерних распределительных сетевых организациях современные инструменты, позволяющие взаимодействовать с потребителями по таким вопросам, как технологическое присоединение, увеличение и перераспределение мощности, прием жалоб на низкое качество или полное отсутствие электроснабжения, формы обратной связи.

С сегодняшнего дня в 22 регионах страны в качестве временной меры полностью закрыты центры обслуживания клиентов и центры обслуживания потребителей, с завтрашнего дня добавятся еще 8 регионов. При этом компании группы «Россети» продолжают своевременно оказывать все клиентские услуги, а заявки от потребителей приниматься онлайн или по телефонам горячей линии. Документы, которые сетевые организации должны вернуть клиентам по уже обработанным заявкам, будут доставлены либо в электронном виде через личные кабинеты, либо по почте.

Компания «Россети» (ПАО «Российские сети») является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. Численность персонала группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

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