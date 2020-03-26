2020-03-26T11:07:04+03:00
Общество

В Брянскую область поступило 126 тысяч медицинских масок

Скоро они будут продаваться в государственных аптеках
Марина АНТОНОВА
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В прошлом месяце брянцы раскупили 150 тысяч масок.В прошлом месяце брянцы раскупили 150 тысяч масок.Фото: Мария Дедкова
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В Брянскую область поступила новая партия медицинских масок. 126 тысяч штук в ближайшее время начнут продаваться в государственных аптеках. Об этом сообщил директор ГУПа на заседании оперативного штаба по предупреждения распространения коронавируса в регионе в среду, 25 марта.

В прошлом месяце брянцы раскупили 150 тысяч масок. Такого количества раньше хватало на несколько лет, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, зимой маски в Брянске стоили от 5 до 10 рублей. Из-за ажиотажа в некоторых аптеках цены на них поднялись. Когда все маски у частников закончились, в государственных аптеках начали продавать по три штуки в одни руки по три рубля за одну маску. Но они быстро разошлись.

В брянских аптеках есть проблема и с наличием антисептиков для рук и других дезинфицирующих средств. Заразу с рук может смыть обычное мыло. Правда, находиться на руках оно должно не меньше 20 секунд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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