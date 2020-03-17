Концерты отменяют, фестивали - переносят

Хотя подхвативших коронавирус на Брянщине нет, болезнь внесла свои коррективы в нашу жизнь. По области массово отменяют концерты, переносят акции и фестивали. Все для того, чтобы избежать массового скопления людей.

Не доехали до Италии

С гастролей по Европе вернулся Брянский симфонический оркестр под руководством Эдуарда Амбарцумяна. Музыканты приняли приглашение поучаствовать в международном культурном проекте «Русские сезоны» во Франции. Коллектив выступил сразу на нескольких известных сценах в разных городах Франции. Накануне Дня Победы оркестр дал традиционную серию концертов русской музыки в городах Польши.

По пути домой на российской границе все музыканты прошли проверку на коронавирус. По предварительным данным, никто не заболел. Но они вынуждены были следовать строгим правилам после возвращения. Артистов поместили на карантин и взяли анализы.

- В больнице у нас взяли мазки, ждем результатов, - рассказал корреспонденту «КП» музыкант Брянского губернаторского симфонического оркестра Александр Семенов. – Госпитализировали сначала не всех, просто сказали вызвать врача и открыть больничный на две недели. Мы еще должны были в рамках гастролей поехать в Италию, но из-за коронавируса этот пункт отменили.

Как позже стало известно, первые тесты оказались отрицательными. Музыканты на карантине ждут следующих результатов анализов. В больнице они останутся до 26 марта.

Перенесли на осень

11 марта департамент культуры Брянской области издал приказ, по которому в регионе рекомендовали ограничить проведение массовых мероприятий. Через пару дней Дома культуры стали массово отменять концерты, выступления и творческие вечера.

Из-за коронавируса перенесли международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган+». Встреча кэвэнщиков должна была пройти 22 марта в ДК железнодорожников.

Из-за заразы остался Брянск и без красавицы. Выбирать самую сногшибательную девушку 24 апреля отказались. Конкурс «Мисс Брянск-2020» решили пока перенести на май.

В Брянске отменили забег в подгузниках, который планировали провести 16 мая.

4 апреля не состоится любимая брянцами акция «Тотальный диктант».

- Последнюю неделю мы получаем сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов, целых стран, - говорят организаторы. - Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Одним из вариантов решения был перевод Тотального диктанта в онлайн-режим. Но многие не готовы менять привычную форму проведения на онлайн-формат.

По словам организаторов, проверка грамотности состоится осенью. Новая дата проведения «Тотального диктанта» станет известна 25 марта.

Не поддаваться панике

А вот брянский театр драмы пока не собирается отменять спектакли.

- Мы призываем брянцев не поддаваться панике, - говорят в драмтеатре. - Заботясь об общем благополучии, мы выполняем все санитарно-профилактические предписания: – специальными дезинфицирующими растворами каждые два часа обрабатываются перила и поручни, дверные ручки. Мониторим состояние сотрудников. А также купили антисептики в служебные и зрительские санитарные зоны.

В ДК БМЗ «Комсомолке» рассказали, что не слышали об отмене мероприятий. Отменять представления пока не собирается и Брянский цирк. Продолжают работу кинотеатры, а также брянская филармония. Пока, по словам администрации учреждения, организаторы решают сами, проводить концерты или нет.

- Из-за коронавируса мы пока не отменяли мероприятий, - рассказали в городском выставочном зале. - Некоторые переносятся, другие меняют формат. Например, победителей выставки детского рисунка на награждение звать не будут.

Однако ситуация в стране с заболеваемостью коронавирусом меняется каждый час. Так, вечером 17 марта стало известно, что театр кукол также уходит на каникулы до стабилизации ситуации.

Руководители учреждений культуры и организаторы просят брянцев звонить и уточнять о переносе или отмене концертов, встреч и вечеров.

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