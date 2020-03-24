2020-03-24T19:05:26+03:00
Общество

В Брянске на ветеранских домах установят памятные таблички

В акции также участвуют инвалиды Великой Отечественной войны
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Акция стартовала в Советском районе.Акция стартовала в Советском районе.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на домах, где живут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, установят памятные знаки. Областной центр поддержал всероссийскую акцию «Здесь живет герой», рассказали в пресс-службе мэрии.

Стартовала она во дворе домов №67 (корпус 1 и 3) по проспекту Станке Димитрова. В акции участвовали Герой России, депутат облдумы Александр Постоялко, чиновники, ветераны и местные жители.

На табличках написано: «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Спасибо за Победу!». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На табличках написано: «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Спасибо за Победу!».Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

- В этих многоэтажках живут сразу девять героев, - рассказали в Брянской городской администрации. - Они сражались на фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу. Ветеранам вручили юбилейные медали к 75-летию Великой Победы.

Памятные знаки прикрепили к подъездам домов, где живут герои. Всего в рамках акции таблички установят на домах, где живут 112 ветеранов и инвалидов ВОВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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