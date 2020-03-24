В Брянске на ветеранских домах установят памятные таблички

В Брянске на домах, где живут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, установят памятные знаки. Областной центр поддержал всероссийскую акцию «Здесь живет герой», рассказали в пресс-службе мэрии.

Стартовала она во дворе домов №67 (корпус 1 и 3) по проспекту Станке Димитрова. В акции участвовали Герой России, депутат облдумы Александр Постоялко, чиновники, ветераны и местные жители.

На табличках написано: «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Спасибо за Победу!».Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

- В этих многоэтажках живут сразу девять героев, - рассказали в Брянской городской администрации. - Они сражались на фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу. Ветеранам вручили юбилейные медали к 75-летию Великой Победы.

Памятные знаки прикрепили к подъездам домов, где живут герои. Всего в рамках акции таблички установят на домах, где живут 112 ветеранов и инвалидов ВОВ.

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