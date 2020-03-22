2020-03-22T10:27:29+03:00
Общество

В Брянской области провели 746 исследований на коронавирус

Пока ни одного случая заболевания в регионе не зарегистрировали
Марина АНТОНОВА
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В нашем регионе из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности.В нашем регионе из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянской области к воскресенью, 22 марта, провели 746 лабораторных исследований на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе. Все результаты оказались отрицательными.

Всего в России зарегистрировали 306 случаев заболевания. Ближайшие наши соседи, где зарегистрировали коронавирус, – это Калужская область.

В нашем регионе из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности. Отменили занятия в школах, в детских садах, техникумах ввели свободное посещение. Вузы и некоторые фирмы перешли на дистанционный режим работы, отменили дополнительные занятия.

В Брянской области открыли «горячую линию» по коронавирусу. Она работает круглосуточно по телефону 64-47-10. Сообщения можно отправлять на электронную почту stopkoronavirus32@bryanskobl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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