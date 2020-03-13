Брянскэнерго восстановило нарушенное непогодой электроснабжение

Специалисты филиала «Россети Центр Брянскэнерго» завершили работы по восстановлению энергоснабжения потребителей в пострадавших от урагана Карачевском, Стародубском и Жуковском районах.

Напомним, что сегодня, 13 марта 2020 года в результате прохождения циклона по территории Брянской области, сопровождающегося шквалистым ветром, в этих районах произошли частичные отключения электроснабжения. Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам. Всего к ним были привлечены 3 аварийно-восстановительных бригады, 6 единиц техники.

Благодаря оперативной работе сотрудников Брянскэнерго, к 13.30 электроснабжение пострадавших от непогоды районов было полностью восстановлено.

Центр управления сетями филиала в постоянном режиме ведет контроль обстановки в регионе в связи с сохраняющимся неблагоприятным прогнозом погоды и возможными единичными отключения в сети 0.4 кВ.

Ситуация находится на контроле Штаба электросетевого комплекса ПАО «Россети» под руководством заместителя генерального директора – главного инженера компании Андрея Майорова.

Более подробную информацию о проведении аварийно-восстановительных работ можно уточнить по телефону «Прямой линии» энергетиков 8 (800) 50-50-115 или 13–50 для стационарных телефонов, а также по телефону: +7 (915) 380-00-38 в Telegram и Viber (все звонки бесплатные).