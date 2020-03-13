Брянскэнерго восстанавливает энергоснабжение в Жуковском, Карачевском и Стародубском районах

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» введен режим повышенной готовности. 13 марта 2020 года в Брянской области наблюдается сильный ветер, порывы которого местами достигают 15-20 м/с. Он стал причиной частичных отключений электроэнергии в Жуковском, Карачевском и Стародубском районах.

Специалисты Брянскэнерго проводят аварийно – восстановительные работы в пострадавших от непогоды районах. Ситуация находится на контроле Штаба электросетевого комплекса ПАО «Россети» под руководством заместителя генерального директора – главного инженера компании Андрея Майорова.

Более подробную информацию о проведении аварийно-восстановительных работ можно уточнить по телефону «Прямой линии» энергетиков 8 (800) 50-50-115 или 13–50 для стационарных телефонов, а также по телефону: +7 (915) 380-00-38 в Telegram и Viber (все звонки бесплатные).