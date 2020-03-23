В Брянской области самую высокую зарплату получают транспортники

В Брянской области самую высокую заработную плату получают работники сухопутного транспорта. По отрасли средний заработок составляет 44 тысяч рублей. С такой «высокой» зарплатой наш регион находится на 65 строчке рейтинга из 85 регионов.

Список составили специалисты агентства РИА Рейтинг по открытым данным за прошлый год. Эксперты отмечают, что высокие зарплаты в транспортном секторе характерны для небогатых субъектов.

Среди наших соседей еще ниже находится Орловская и Смоленская области. В первом регионе больше всего получают финансисты – 43 тысячи рублей. А в Смоленской – около 41 тысячи рублей платят на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. В Курской и Белгородской областях лидирующие позиции занимает добыча полезных ископаемых. Заработная плата в отрасли 46 и 45 тысяч рублей соответственно. А в Калужской около 62 тысяч рублей можно заработать на производстве автотранспорта. Регион занимает с такой зарплатой 35 место в рейтинге.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».