В Белых Берегах волонтеры убрались на заброшенных могилах ветеранов

В брянском поселке Белые Берега волонтеры и ученики школы №29 убрались на заброшенных могилах ветеранов Великой Отечественной войны. Они пришли на местное кладбище в родительскую субботу, 21 марта. Видеоотчет опубликовали в группе «Белые Берега» в социальных сетях.

Порядок навели на 15 могилах. Это не только захоронения ветеранов, но и просто заброшенные памятники. Среди них была могила 11-летнего мальчика Олега, который умер в 1948 году. На ней устроили свалку.

«На погосте огромное количество могил без имен, - пишут местные жители. - Тех, кто вырвал для нас Победу, хоронили с именами и почестями, но в жизненной суете мы забыли о них... Теперь на памятниках нет фамилий тех, кто до последнего помнил о той войне, которая напоминала о себе болями от ранений и горечью утрат близких и друзей».

Волонтеры просят приходящих на кладбище убирать и соседние могилы. А если кто-то знает имена тех, кто в них похоронен, написать их на бумажке или маркером на памятнике. Добровольцы обещают сделать трафарет с надписями.

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