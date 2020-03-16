Брянские поисковики передали останки красноармейца его внучке на Украине

Брянские поисковики передали останки красноармейца родственникам на Украину. Торжественная церемония прошла в субботу, 14 марта, неподалеку от пункта пропуска Троебортное в Севском районе. На нее приехали также областные власти, руководители поисковых отрядов, а также внучка солдата Валентина Симонова.

Ее дед, Иван Усик, ушел на фронт в начале Великой Отечественной войне. Он погиб в 1941 году. Дома в селе Тулиголово Глуховского района Сумской области Украинской ССР у солдата осталась жена Мария. Она не получила от мужа ни одного письма. А официальное сообщение гласило: пропал без вести.

Без вести пропавшим Иван Усик числился до сих пор. Его останки нашли во время Вахты памяти в Смоленской области. В ней участвовали поисковики из Брянского общественного движения «Отечество», сообщают в пресс-службе областного правительства.

Они подняли останки 39 бойцов Красной армии. По медальонам удалось установить имена пяти погибших .Среди них был и Иван Усик. Он погиб, когда ему было 28 лет. Теперь солдат будет покоиться на родной земле, рядом с женой, на кладбище в селе Тулиголово.

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