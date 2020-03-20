2020-03-20T17:16:17+03:00
Ростелеком

«Ростелеком»: беспилотники для цифровизации сельского хозяйства Брянской области

Мария Иванова
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«Ростелеком» представил возможности применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на III Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании и аграрном производстве».«Ростелеком» представил возможности применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на III Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании и аграрном производстве».
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«Ростелеком»: беспилотники для цифровизации сельского хозяйства Брянской области

«Ростелеком» представил возможности применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на III Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании и аграрном производстве». Мероприятие состоялось 18 марта в Брянском государственном аграрном университете.

«Ростелеком» занимается разработкой и поставкой программного обеспечения для БПЛА. В частности, компания предлагает решения для индивидуальных проектов с применением беспилотных авиасистем. Для решения этих задач «Ростелеком» использует собственную облачная геоаналитическую платформа «РусГИС», которая применяется для управления и мониторинга за сельскохозяйственными и земельными ресурсами.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Конференция стала демонстрационной площадкой цифровых технологий и решений для всех сфер сельского хозяйства. “Ростелеком” представил свои проекты в области применения беспилотников для этой отрасли. К примеру, наложение аэрофотоснимков на цифровые карты местности с точными координатами всех объектов позволяет вести оперативный визуальный анализ, обследовать посевы и следить за проведением агротехнических мероприятий. Мы предоставляем заказчику аналитические данные для последующей работы с ними. По сравнению с наземным обследованием, спутниковыми фотографиями или использованием пилотируемой авиации применение дронов обеспечивает существенную экономию затрат и выигрыш во времени. При этом фотосъемка, произведенная с беспилотников, может применяться в кадастровом учете».

Дроны могут продуктивно использоваться для планирования и контроля этапов сельскохозяйственного производства, они позволяют получать актуальную и эффективную информацию тогда, когда она необходима. Кроме того, накопленные за длительный период данные в виде фотоснимков позволяют анализировать процессы в динамике. Уверен, что решения “Ростелекома” будут способствовать развитию сельского хозяйства.

Аэрофотосъемка с БПЛА более детализована, нежели космический снимок. Высокое разрешение снимков достигается за счет высот полета от 100 до 600 метров над поверхностью земли. Кроме того, съемка производится даже в условиях облачности, что недоступно спутникам и затрудняет использование авиации. Дроны широко применяются для мониторинга объектов в энергетике, лесной и нефтегазовой отраслях, сельском хозяйстве и геодезии.

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