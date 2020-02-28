2020-02-28T16:50:13+03:00
Общество

Брянщина заняла 52-е место в рейтинге киосков с прессой

На один ларек у нас приходится 11,5 тысяч жителей
Ольга УМАРОВА
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В нашем регионе на один киоск приходится на 11 тысяч 540 брянцев.В нашем регионе на один киоск приходится на 11 тысяч 540 брянцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брянская область оказалась на 52-м месте по обеспеченности жителей киосками с прессой в 2019 году. Соответствующий рейтинг составил Союз предприятий печатной индустрии.

Судя по таблице, в нашем регионе на один киоск приходится на 11 тысяч 540 брянцев. При этом норматив - минимум одна точка с прессой на 10 тысяч жителей.

Лидером рейтинга в прошлом году стали Удмуртия, Калининградская и Тульская области. Здесь на один газетный киоск – от 3,6 до 6,5 тысяч жителей.

Три последние строчки занимают Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Чукотский автономный округ. В Чеченской Республике один киоск вынужден обеспечивать аж 132 450 человек.

Что касается наших соседей, то многие из них – Орловская, Смоленская, Калужская области – обогнали нас на десяток позиций. Выше всех - Курская область (девятое место или 6 тысяч 512 человек на один киоск).

Хуже Брянской области в вопросе обеспечения людей свежей прессой только Тверская.

- Сейчас в регионе осталось всего 65 торговых точек с прессой, - рассказал руководитель сети «Союзпечать» в Брянской области Виктор Киселев. - А в Брянске - 37. Хотя три года назад в регионе было 106 киосков, где можно было купить печатную продукцию. Мы надеемся, что после вмешательства губернатора в Брянской области вопрос свободного распространения прессы будет решен положительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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