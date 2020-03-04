2020-03-04T13:26:40+03:00
Общество

За снос шиномонтажа на Городищенской горке в Брянске заплатят 17 миллионов рублей

Такую сумму компенсации установили в суде
Марина АНТОНОВА
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Сине-белое здание мешает расширить дорогу.Сине-белое здание мешает расширить дорогу.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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За снос шиномонтажа на Городищенской горке в Брянске владелец получит больше 17 миллионов рублей. Речь идет об одном здании по адресу Городищенская улица, 42 (на фото справа), которое мешает расширить дорогу. Второе здание остается у хозяина шиномонтажа, его трогать не будут.

Решение Арбитражного суда Брянской области вступило в законную силу, сообщают в пресс-службе судебной инстанции. Кассационную жалобу, которую подавала Брянская городская администрация, не удовлетворили.

Кстати, чиновники рассчитывали, что снос постройки обойдется бюджету гораздо дешевле. Они предлагали почти десять миллионов рублей. Но владелец просил в несколько раз больше. В итоге суд учел мнение независимой оценки.

Чиновники с этим не согласились. И пытались обжаловать решение. На данный момент оно вступило в законную силу.

Напомним, узкое "горлышко" на Городищенской горке со стороны Бежицкого района расширили до шести полос в 2018 году. В прошлом году продолжились работы со стороны Советского района. Но расширить дорогу не позволяло здание шиномонтажа. Чиновники настаивали на предложенной ими сумме - 9 миллионов 930 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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