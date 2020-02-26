Бумажные проездные билеты исчезнут в Брянске в июле

С 1 апреля текущего года Единые социальные проездные билеты (ЕСПБ) в Брянске станут электронными, однако документы старого образца будут в обиходе еще три месяца. Об этом рассказал директор Брянского филиала АО «РИЦ» Владимир Емельянов на пресс-конференции в областном правительстве в среду, 26 февраля.

В Брянске перевода в электронный вид дожидается последняя категория проездных билетов – ЕСПБ. Технологически эти работы проведет орловская компания АО «РИЦ», у которой есть филиал в Брянске. С февраля 2019-го она уже ввела безналичную оплату проезда в муниципальном общественном транспорте. Причем «бесконтактный» тариф выгоднее обычного на 2 рубля.

Так, для использования электронного билета, льготнику необходима банковская карта платежной системы «МИР» любого банка. Далее на нее следует установить специальное приложение. Если с этим не справятся родственники пенсионера, помочь с этим могут только в Многофункциональных центрах (МФЦ) или отделениях соцзащиты.

Пополнить баланс карты можно тремя способами: самостоятельно через «Сбербанк Онлайн», через оператора ближайшего отделения либо, в терминалах самообслуживания в том же Сбербанке.

В ближайшее время электронную оплату проезда введут в Новозыбкове и Брянском районе. А вот, чтобы перевести на безналичный расчет маршрутные такси, нужно только желание самого перевозчика. Но никто его пока не высказал.

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