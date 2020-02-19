Прославленной кузнице инженерных кадров – Брянскому государственному техническому университету – 90 лет!

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» имеет долгую и яркую историю, которая началась в 1929 году. Вуз под названием «Бежицкий машиностроительный институт» организован Постановлением ГлавВТУЗа ВСНХ СССР от 23 ноября 1929 г. и включен в число высших учебных заведений Постановлением ВЦИК СНК СССР № 40/237 от 23 июля 1930 года. Появление нового учебного заведения технического профиля было обусловлено разворачивающейся индустриализацией в СССР, созданием быстрыми темпами мощной тяжелой и военной промышленности, а также острой нехваткой технических специалистов. На первом этапе своего развития вуз должен был готовить специалистов по остродефицитным направлениям: вагоностроению, станкостроению, сварочному производству. Уже в январе 1930го вуз принял к обучению первых студентов. Первые выпуски инженеров были просто легендарными: среди студентов вуза будущие работники министерств, главные конструкторы крупнейших предприятий страны, создатели военной и космической техники, ведущие специалисты научноисследовательских институтов, заслуженные ученые, академики, герои войны, ветераны труда.

Менялось название вуза (Бежицкий машиностроительный институт (1930), Орджоникидзеградский машиностроительный институт (1936), Бежицкий механикомашиностроительный институт (1944), Бежицкий институт транспортного машиностроения (1945), Брянский институт транспортного машиностроения (1956), Брянский ордена «Знак Почета» институт транспортного машиностроения (1980), Брянский государственный технический университет (1995)), но неизменным оставалось одно – вуз всегда являлся кузницей высококвалифицированных, востребованных экономикой Родины кадров.

Ректор ФГБОУ ВО «БГТУ», д.т.н., профессор О.Н. Федонин.

В настоящее время БГТУ, продолжая славные традиции известного всему Советскому Союзу Брянского ордена «Знак Почета» института транспортного машиностроения, является крупным учебнонаучноинновационным и культурновоспитательным комплексом, одним из центров интеллектуальной жизни Брянщины. За годы своего существования вуз подготовил более 60 тысяч высококвалифицированных специалистов для различных отраслей промышленности: тяжелого, транспортного, энергетического машиностроения, приборостроения, газовой промышленности, специалистов в области информационных технологий и информационной безопасности, а также в области экономики и управления. Только за последние 5 лет БГТУ по программам высшего образования подготовил более 8200 человек и более 600 человек – по программам среднего профессионального образования.

Учебная деятельность в БГТУ тесно взаимосвязана с научноисследовательской деятельностью. В последние годы в вузе созданы и успешно функционируют уникальные для Брянщины и России в целом научнообразовательные центры, такие как лаборатория волнового деформационного и комбинированного упрочнения в аддитивных и субтрактивных технологиях, учебный центр «БГТУ – АО «ТранснефтьДружба», инжиниринговый центр, научноисследовательская лаборатория автоматики, телемеханики и метрологии, научноисследовательская лаборатория инженерии материалов и адаптивных технологических систем, лаборатория «Прикладная механика» и другие.Выпускников БГТУ (БИТМ) высоко ценят в России и за рубежом. Вуз признается эффективным на протяжении всего периода проведения Минобрнауки РФ мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. В международном рейтинге вузов ARES, реализуемом Европейской научнопромышленной палатой, БГТУ устойчиво занимает позиции в группе B, что означает наличие в вузе надежного качества преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями и является наилучшим показателем среди вузов Брянщины. В рейтинге востребованности вузов в Российской Федерации, составляемом Международным информационным агентством «Россия сегодня», БГТУ среди инженерных вузов также занимает достаточно прочные позиции.

В вузе созданы и успешно функционируют уникальные для Брянщины и России в целом научно­образовательные центры.

В настоящее время в состав университета входят учебнонаучный технологический институт, учебнонаучный институт транспорта, факультет информационных технологий, факультет энергетики и электроники, механикотехнологический факультет, факультет экономики и управления, политехнический колледж, филиал в Людинове (Калужская область), два представительства в Новозыбкове и Клинцах (Брянская область).

Реализацию образовательной деятельности в университете в настоящее время обеспечивает высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав из более 350 высококвалифицированных преподавателей, среди которых более 50 докторов наук, профессоров и более 200 кандидатов наук, доцентов.

Вуз готовит специалистов для транспортного, энергетического, тяжелого машиностроения, приборостроения, газовой и электронной промышленности, а также в области информационнокоммуникационных технологий, защиты информации, экономики и управления.

Более 30 процентов выпускников БГТУ, обучающихся по очной форме обучения, являются обладателями дипломов с отличием.

В БГТУ обучается около 7000 студентов по всем формам обучения: очная, очнозаочная, заочная. Среди них около 3600 тысяч человек учится по программам высшего образования на бюджетной основе

Следует отметить, что вуз в последние годы активно ведет подготовку иностранных студентов. В настоящее время в вузе по программам высшего образования обучается более 340 студентов из более 20 стран мира.

Общее количество реализуемых в настоящее время в БГТУ основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 160, из них 76 программ бакалавриата, 46 программ магистратуры, 9 программ специалитета, 29 программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.

Востребованность и высокий уровень подготовки выпускников вуза косвенно определяется наличием наибольшего количества среди вузов Брянщины бюджетных мест, ежегодно выделяемых БГТУ по результатам проведения Минобрнауки РФ открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема в последние годы.

Студенты и преподаватели БГТУ принимают активное участие в общественной жизни города.

Высокий уровень профессиональной подготовки выпускников вуза подтверждается их востребованностью на рынке труда и показателями трудоустройства (более 70% выпускников БГТУ трудоустраиваются по полученным в вузе специальностям и направлениям подготовки). Основные крупные работодатели для выпускников вуза – это известные на Брянщине и в России производственные предприятия и организации, в том числе ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», АО «УК «Брянский машиностроительный завод», АО ПО «Бежицкая сталь», ОАО «Брянский электромеханический завод», АО «Карачевский завод «Электродеталь», ЗАО «Термотрон – Завод», АО «Брянский автомобильный завод», АО «ТранснефтьДружба», ООО «Газпром Трансгаз», RStyle Soft lab, ООО «ДеснолСОФТ», ПАО «Сбербанк» и другие.

Такие замечательные результаты достигнуты как благодаря усилиям прошлых поколений работников вуза, заложивших прочный фундамент в виде научных школ и направлений, образовательнопедагогических традиций, материальнотехнической базы, так и благодаря всем тем, кто сегодня своим ежедневным напряженным и плодотворным трудом приумножает славу Брянского государственного технического университета, готовя высококвалифицированные кадры и реализуя научноисследовательские работы, востребованные экономикой России. Уровень квалификации и степень самоотдачи коллектива вуза позволяют с оптимизмом смотреть в завтрашний день и верить в дальнейшее развитие и укрепление позиций Брянского государственного технического университета!

Администрация университета поздравляет всех студентов, аспирантов, сотрудников, преподавателей и ветеранов университета с 90летием БГТУ!

Материал подготовил первый проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «БГТУ» В.А. ШКАБЕРИН.

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