Салон-магазин «FELICE» приглашает за выгодными покупками!
Салон-магазин FELICE в Брянске.Салон-магазин FELICE приглашает за выгодными покупками!
Обновление гардероба - занятие для многих утомительное, нужно обойти множество магазинов, чтобы купить вещь «по душе». Салон-магазин «FELICE» сэкономит Ваши деньги и время! Здесь представлен разнообразный ассортимент товара: платья, юбки, брюки, пиджаки, куртки, пальто, кардиганы. Широкий модельный ряд. Размеры от 40 до 70.
Консультанты салона-магазина «FELICE» помогут Вам выбрать модель по фигуре и Вашему вкусу. Товар в салоне-магазине «FELICE» можно приобрести в кредит*, а с 01 марта и в рассрочку.
Для каждой женщины новая покупка это праздник!
Приходите к нам за праздником!
Адреса магазинов: г. Брянск
пр-т Ленина,1, тел. 37-18-19
ул.Дуки,37, тел. 72-10-60;
пр-т Станке Димитрова,65, тел. 30-59-09;
Кредит предоставляется ПАО «Почта банк»
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016г.
Цена и скидки действительны до 3103.2020г..Реклама
Феличе