2020-02-19T14:11:24+03:00
Общество

Салон-магазин «FELICE» приглашает за выгодными покупками!

Вас ждут новинки весенней коллекции и скидки до 50%!
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Салон-магазин FELICE в Брянске.Салон-магазин FELICE приглашает за выгодными покупками!

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Обновление гардероба - занятие для многих утомительное, нужно обойти множество магазинов, чтобы купить вещь «по душе». Салон-магазин «FELICE» сэкономит Ваши деньги и время! Здесь представлен разнообразный ассортимент товара: платья, юбки, брюки, пиджаки, куртки, пальто, кардиганы. Широкий модельный ряд. Размеры от 40 до 70.

Консультанты салона-магазина «FELICE» помогут Вам выбрать модель по фигуре и Вашему вкусу. Товар в салоне-магазине «FELICE» можно приобрести в кредит*, а с 01 марта и в рассрочку.

Для каждой женщины новая покупка это праздник!

Приходите к нам за праздником!

Адреса магазинов: г. Брянск

пр-т Ленина,1, тел. 37-18-19

ул.Дуки,37, тел. 72-10-60;

пр-т Станке Димитрова,65, тел. 30-59-09;

Кредит предоставляется ПАО «Почта банк»

Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016г.

Цена и скидки действительны до 3103.2020г..Реклама

Феличе

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