2020-02-20T15:39:32+03:00
Экономика

Брянскэнерго предупреждает: охранная зона ЛЭП – место повышенной опасности!

Мария Иванова
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«Россети Центр Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП.«Россети Центр Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП.
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В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП, являющихся местом повышенной опасности.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи, а также воздушного пространства, соответствующих высоте опор и отходящих в обе стороны от крайних проводов на 15 метров для линий напряжением 35 кВ и на 20 метров для линий напряжением 110 кВ.

Любые несанкционированные действия в границах охранных зон могут привести к сбоям в работе объектов электросетевого хозяйства, нарушениям в электроснабжении потребителей, стать причиной несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом.

В охранных зонах запрещается:

- размещать склады, детские и спортивные площадки, стоянки автотранспорта, причалы для судов, торговые точки;

- запускать любые летательные аппараты, осуществлять лов рыбы, разбивать туристические стоянки;

- производить набросы посторонних предметов на провода и опоры линий электропередачи (ЛЭП), подниматься на опоры ЛЭП;

- разводить огонь вблизи опор и возле трансформаторных подстанций;

- запрещается приближаться к лежащему на земле оборванному проводу на расстояние ближе 8 м.

Особое внимание на соблюдение правил безопасного нахождения вблизи зон ЛЭП необходимо обратить руководителям организаций и сельхозпредприятий, имеющим на балансе крупногабаритную сельхозтехнику, автокраны, автовышки, автоподъемники на колесном или гусеничном ходу, а также грузовой автотранспорт. Помните, что несоблюдение правил охраны труда и поведения в охранных зонах электроэнергетики чрезвычайно опасно для здоровья и жизни ваших подчиненных!

Брянскэнерго обращается к жителям Брянской области с просьбой сообщать об всех известных им повреждениях оборудования электросетевого комплекса по телефону горячей линии 8-800-50-50-115, либо направляя сообщения по номеру +7 915-38-000-38 в Telegram и Viber (все звонки и сообщения бесплатные), а также в районы электрических сетей филиала.

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