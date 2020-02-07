В Брянске утвердили проекты благоустройства сквера у «Лития» и бежицкого пляжа

В Брянске обсудили проекты благоустройства общественных территорий, которые будут приводить в порядок в этом году.

Их разрабатывали на базе тех дизайн-концепций, за которые проголосовали жители. В конце января все три проекта благоустройства вернули авторам на доработку.

После приведенных изменений принято решение запустить в работу сквер у "Лития" и Центрального пляжа.

- После доработки существенных изменений в этих проектах не произошло, - пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Изменились лишь некоторые технические детали, которые были внесены по предложениям, высказанным участниками прошлого совещания. Утвержденную документацию теперь направят на государственную экспертизу.

А вот проект привокзальной площади вновь вернули на доработку. Всех участников обсуждения опять не устроил внешний вид фонтана. Идея с гербом не понравилась никому. На этот раз украсить фонтан предложили моделью земного шара. Но и это вызвало сомнения.

К проблеме решили подключить членов Союза архитекторов. Они выскажут свои пожелания на следующей неделе.

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