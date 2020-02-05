Брянские аптекари: ажиотажа с медицинскими масками в Брянске нет

Анонсированного в соцсетях ажиотажа на медицинские маски в Брянске нет. Их можно купить во всех районах города в пределах 4-10 рублей за штуку. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды «Брянск» рассказали в десятке городских аптек.

Информация о дефиците медицинских масок в Брянске просочилась в СМИ из социальных сетей. Пользователи жаловались, что этот расходный материал невозможно купить в городских аптеках. Причем достать маски, мол, нельзя, даже на заказ. Этот факт горожане связали со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае.

«Комсомольская правда «Брянск» проверила, так ли это. Повышенного спроса на маски не оказалось в частных аптеках Володарского района. Наш корреспондент без труда купил несколько по 4-5 рублей за штуку.

Аналогичная ситуация сложилась и в сети ГУП «Брянскфармация».

«Защитные маски наличествуют во всех районах города. Масок у нас много, есть даже большие упаковки по 50 штук. Правда, в нашей сети, эти средства защиты стоят вдвое дороже обычного: в основном по 10 рублей», - пояснили «КП» работники госаптек.

Кстати, в одной из аптек города – частной в Фокинском районе – масок действительно не оказалось. Как уточнил фармацевт, закончились они буквально утром в среду, 5 февраля. Когда они поступят в продажу вновь – пока неизвестно.

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