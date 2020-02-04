В Брянск приехали «Звезды мирового цирка»

Перемены к лучшему

В Брянске 1 февраля состоялась премьера нового представления «Звезды мирового цирка». Программу в город привез легендарный дрессировщик Грант Ибрагимов. Посмотреть на выступления артистов, чьи номера покорили фестивали Монте-Карло, Пекина и Лондона, пришли сотни брянцев.

Перед представлением с журналистами и горожанами пообщался заместитель генерального директора Росгосцирка по управлению персоналом Андрей Кусачев. Он ответил на волнующие горожан вопросы о ремонте здания брянского цирка на проспекте Ленина.

Перед представлением с журналистами и горожанами пообщался заместитель генерального директора по управлению персоналом Росгосцирка Андрей Кусачев

- Мы взяли курс на обновление зданий по всей стране. Брянский цирк не станет исключением. Пока своими силами пытаемся улучшить состояния гримерных. Артисты уже отметили их обновление. Но мы не собираемся останавливаться. Купим и световое оборудование.

Для любителей острых ощущений

После зрителей ждало самое интересное - само представление.

Внимание брянцев было приковано к манежу. Под куполом цирка чудеса эквилибристики показывали канатоходцы из династии Суанбековых. Зрители с замиранием сердца следили, как братья без страховки делали шаг за шагом на высоте в 15 метров.

Восхитила гостей цирка отважность артистов, которые встали на «Колесо Смелости». Братья Суанбековы усложняли элемент за элементом. Увеличивалась и скорость вращения колеса.

Нервы брянцам пощекотали исполнители трюка "Колесо Смелости".

Их мастерство поразило брянских зрителей - прыгать через скакалку на крутящейся установке, бежать по конструкции с завязанными глазами – такое сможет повторить не каждый циркач. Зал взорвался аплодисментами, когда один из артистов, потерял равновесие, но успешно завершил элемент.

Любители острых ощущений также остались в восторге от выступлений воздушной гимнастки Евгении Полусаловой, работающей в жанре корд-де-волан.

Хвостатые и косолапые артисты

Маленьких зрителей очаровала обезьянка Аннамурада Хыдырова. Дрессировщик вывел на манеж своего воспитанника шимпанзе по имени Микки. Обезьянка отправилась в ресторан, где ела и пила, как настоящий человек. Он ловко управлялась с ложкой и вилкой.

Но обезьяны - не единственные животные, которых брянцы увидели в представлении.

На арену вышли грациозные лошади Анамурада Хыдырова, проворные еноты, кошки и собаки Ульяны и Филиппа Воробьевых. Изюминку программы - уникальный медвежий аттракцион - подарил зрителям народный артист России Грант Ибрагимов. Его косолапые грации - признанные звезды. Мишки умеют не только кувыркаться и играть с мячом, но и кататься на гироскутерах. Пушистые артисты восхитили и малышей, и взрослых.

На арену вышли грациозные лошади Анамурада Хыдырова.

На протяжении всей программы веселил зрителей клоунский дуэт Сергея Гульченко и Юрия Филатова.

Представление оказало неизгладимое впечатление на жителей Брянска.

- Животные ухоженные, видно, что с ними очень хорошо обращаются, - говорит гостья брянского цирка Ольга Пирогова, которая пришла с двумя детьми. - Акробаты вызывают восхищение. Следили за ними, затаив дыхание.

В промежутках между номерами развлекали зрителей коверные клоуны.

Изюминку программы - уникальный медвежий аттракцион - подарил зрителям народный артист России Грант Ибрагимов.

ВАЖНО

«Звезды мирового цирка» приглашают на яркое и запоминающееся шоу. В Брянске программу можно будет увидеть до 1 марта.