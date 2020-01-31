«Звезды мирового цирка»: медведи на гироскутерах, «колесо смелости» и канатоходцы без страховки

В брянском цирке - новое представление. Грант Ибрагимов представляет удивительное шоу «Звезды мирового цирка». На сцену выйдут артисты, которые сумели покорить площадки престижных фестивалей Монте-Карло, Пекина и Лондона. Теперь шанс увидеть знаменитое представление есть и у брянцев. Артисты уверены - им есть чем удивить своих гостей.

Посиделки в ресторане

И дети, и взрослые всегда с нетерпением ждут выступления хвостатых артистов. Открывать представление на манеж выйдет очаровательная обезьянка Аннамурада Хыдырова.

Шимпанзе по имени Микки покажет номер в ресторане. Он проедется в карете, отведает деликатесы и сыграет на гитаре. Но вот только по счету платить не будет. Все это Микки делает сам, без помощи дрессировщика. По словам Аннамурада Хыдырова, секрет успеха этого номера - в воспитании шимпанзе. Микки в свое время стал полноправным членом семьи Аннамурада Хыдырова. Дрессировщик жил с обезьянкой в квартире и ему пришлось учить ее вести себя за столом. Из таких посиделок и родился номер.

Выступление уже успело по достоинству оценить публика. Опытный дрессировщик завоевал множество призов международных цирковых конкурсов.

Но обезьяны - не единственные животные, которых брянцы увидят в представлении.

Ульяна и Филипп Воробьевых презентуют номер «Ратмир и рыбачка». На манеж выйдут проворные еноты и носухи. Пушистые озорники бегают по канату, преодолевают препятствия и делают кульбиты.

Открывать представление на манеж выйдет очаровательная обезьянка Микки.

На высоте пятиэтажного дома

Под куполом цирка зрители увидят номер воздушной гимнастки Евгении Полусаловой. Ее считают одной из самых красивых артисток «Росгосцирка». Брянцев ждет «Вьюга» в ее исполнении. Евгения Полусалова работает на высоте без страховки.

Не оставит равнодушным выступление великолепных акробатов братьев Суанбековых. Победители международных фестивалей покажут завораживающий номер «Колесо смелости». Артисты будут прыгать через скакалку, делать кульбиты и пируэты на огромном вращающемся колесе. И все это без какой-либо страховки.

Затем акробаты заставят затаить дыхание - они рискнут пройти без балансира по канату на высоте пятиэтажного дома.

Веселить же гостей будет дуэт коверных клоунов Юрия Филатова и Сергея Гульченко. Талантливые артисты смогут не только рассмешить, но и очаровать публику. Компанию клоунам составит дрессированная свинка - венгерская мангалица.

Под куполом цирка зрители увидят номер воздушной гимнастки Евгении Полусаловой.

Уникальный аттракцион

«Архипиус» - конный номер Мурада Хыдырова, который восхитит грациозностью четвероногих артистов. Свое изящество покажут акробаты, которые исполняют сложные этюды верхом на лошадях.

Однако гвоздь программы - это номер народного артиста России Гранта Ибрагимова. Его называют автором трюка «Медведи на гироскутерах». Идея номера продиктована временем. По словам дрессировщика, заинтересовать публику мишками на самокатах уже не получится. Необходимо создавать нечто новое.

Косолапые вместе с наставником прокатятся по манежу, будут делать изящные пируэты, поупражняются в балете, жонглировании и игре в мяч.

Победители международных фестивалей покажут завораживающий номер «Колесо смелости».

ВАЖНО

Премьера представления состоится в брянском цирке уже в субботу, 1 февраля. Спешите за билетами, они уже в продаже! (0+)