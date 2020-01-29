2020-01-29T18:39:33+03:00
Экономика

В ремонтном цехе Брянскэнерго в 2019 году отремонтировано более 60 силовых трансформаторов

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В настоящее время энергетики Унечского РЭС ремонтируют вышедшие из строя трансформаторы подразделений Брянскэнерго.В настоящее время энергетики Унечского РЭС ремонтируют вышедшие из строя трансформаторы подразделений Брянскэнерго.
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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы созданного в 2019 году на базе Унечского РЭС цеха по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ. Целью создания цеха было снижение затрат и сроков выполнения ремонтов, повышение квалификации персонала, выполнение ремонтов без привлечения сторонних организаций.

В прошлом году в цехе силами сотрудников Брянскэнерго отремонтировано более 60 силовых трансформаторов, суммарной мощностью 3,7 МВА, что позволило повысить качество ремонтов и, соответственно, надежность сетей, а также получить экономический эффект за неполный год работы - более 1,2 млн. руб.

Высвободившиеся средства были направлены на выполнение дополнительных работ по повышению надежности электроснабжения потребителей Брянской области в рамках производственных программ филиала.

Цех оснащен самым современным диагностическим и технологическим оборудованием. Работу выполняет высококвалифицированный персонал – мастер и электромонтеры, которые прошли специальную подготовку на заводе – изготовителе. В цехе производится весь спектр необходимых работ: от выявления неисправности до полного капитального ремонта.

В настоящее время энергетики Унечского РЭС ремонтируют вышедшие из строя трансформаторы подразделений Брянскэнерго. Во 2-ом квартале текущего года планируется еще расширить деятельность цеха.

Ремонтный цех Брянскэнерго будет оказывать помощь в ремонте оборудования сторонним организациям в рамках предоставления услуг по дополнительным сервисам.

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