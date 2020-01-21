2020-01-22T10:45:01+03:00
Экономика

Сотрудники Брянскэнерго напомнили ученикам брянской гимназии о правилах электробезопасности

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Сотрудник Брянскэнерго продемонстрировал ребятам способ оказания первой помощи от действия электрического тока.Сотрудник Брянскэнерго продемонстрировал ребятам способ оказания первой помощи от действия электрического тока.
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Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6". В них приняли участие более 60 школьников.

Урок начался с беседы о необходимости соблюдения правил электробезопасности. Ведущий специалист по охране труда Брянскэнерго Александр Миронов в доступной форме рассказал школьникам об электричестве, акцентировав внимание на том, что в современном мире оно практически везде окружает ребят. Энергетик познакомил детей с понятием «шаговое напряжение» и способом выхода из опасной зоны. Полученный материал дети закрепили, посмотрев мультфильмы по электробезопасности. Далее сотрудник Брянскэнерго продемонстрировал ребятам способ оказания первой медицинской помощи условному пострадавшему от действия электрического тока на учебном манекене «Гоша».

В завершении занятия четвероклассники получили в подарок от сотрудников Брянскэнерго расписания уроков, линейки, настольные игры, светоотражатели с правилами электробезопасности.

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