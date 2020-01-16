Мглинский РЭС – лучший в Брянскэнерго

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги смотра – конкурса «Лучший РЭС» в филиале «Россети Центр Брянскэнерго». Его организатором является первичная профсоюзная организация (ППО) Брянскэнерго. По итогам работы в 2019 году лучшим признан Мглинский район электрических сетей (РЭС). Также абсолютно все сотрудники этого подразделения являются членами ППО.

В конкурсе традиционно принимают участие все 27 РЭС Брянскэнерго. В основу критериев при определении победителей легли производственные показатели: выполнение планов ремонтных работ на объектах распределительной сети и потерь электроэнергии в сетях 10-0,4 кВ/РСК, успехи в оказании дополнительных услуг, а также доля членов профсоюза в подразделении и их активность в проводимых первичной профсоюзной организации мероприятиях.

Руководителю Мглинского РЭС Николаю Ивановичу Казеко вручен диплом победителя и специальный приз от ППО Брянскэнерго.

Конкурс «Лучший РЭС» проводился в Брянскэнерго ежегодно. Его цель - выявление, поощрение, пропаганда и распространение передового опыта наиболее эффективно функционирующих РЭС филиала.