2020-01-16T14:17:25+03:00
Экономика

Мглинский РЭС – лучший в Брянскэнерго

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Руководителю Мглинского РЭС Николаю Ивановичу Казеко вручен диплом победителя и специальный приз от ППО Брянскэнерго.Руководителю Мглинского РЭС Николаю Ивановичу Казеко вручен диплом победителя и специальный приз от ППО Брянскэнерго.
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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги смотра – конкурса «Лучший РЭС» в филиале «Россети Центр Брянскэнерго». Его организатором является первичная профсоюзная организация (ППО) Брянскэнерго. По итогам работы в 2019 году лучшим признан Мглинский район электрических сетей (РЭС). Также абсолютно все сотрудники этого подразделения являются членами ППО.

В конкурсе традиционно принимают участие все 27 РЭС Брянскэнерго. В основу критериев при определении победителей легли производственные показатели: выполнение планов ремонтных работ на объектах распределительной сети и потерь электроэнергии в сетях 10-0,4 кВ/РСК, успехи в оказании дополнительных услуг, а также доля членов профсоюза в подразделении и их активность в проводимых первичной профсоюзной организации мероприятиях.

Руководителю Мглинского РЭС Николаю Ивановичу Казеко вручен диплом победителя и специальный приз от ППО Брянскэнерго.

Конкурс «Лучший РЭС» проводился в Брянскэнерго ежегодно. Его цель - выявление, поощрение, пропаганда и распространение передового опыта наиболее эффективно функционирующих РЭС филиала.

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