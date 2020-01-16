2020-01-16T14:10:33+03:00
Экономика

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечивают высокий уровень безаварийной работы в 20 регионах страны

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Безаварийной работе в новогодние праздники в значительной степени способствовала тщательно организованная и проведенная подготовка к осенне-зимнему периоду.Безаварийной работе в новогодние праздники в значительной степени способствовала тщательно организованная и проведенная подготовка к осенне-зимнему периоду.
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В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» под руководством генерального директора Общества Игоря Маковского прошло совещание, на котором были подведены итоги функционирования электросетевого комплекса компаний в выходные и праздничные дни и обозначены задачи на ближайший период.

С докладом о результатах функционирования электросетевого комплекса «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в выходные и праздничные дни выступил первый заместитель генерального директора – главный инженер Александр Пилюгин. В ходе своего выступления он отметил, что надежность энергоснабжения потребителей праздничные дни в зоне ответственности компаний (20 субъектов РФ) обеспечивали почти 13 тысяч специалистов в результате чего был достигнут высокий уровень безаварийной работы.

Также в своем выступлении Александр Пилюгин уделил особое внимание анализу аварийности за 2019 год. Количество аварийных ситуаций по итогам года в целом по двум компаниям снизилось на 15 %. Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) снизилась в Россети Центр на 20%, в Россети Центр и Приволжье на 11%. Количество технологических нарушений (аварий) в сети 6 – 220 кВ снизилось на 15% и 3 % соответственно.

«Безаварийной работе в новогодние праздники в значительной степени способствовала тщательно организованная и проведенная подготовка к осенне-зимнему периоду, в ходе которой были тщательно учтены многие факторы, а также отработанные навыки действий персонала в самых сложных и нестандартных условиях, в том числе – совместными усилиями бригад из разных филиалов» - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» -управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» - Игорь Маковский.

Рассматривая задачи, стоящие перед «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2020 году, Игорь Маковский в качестве ключевых приоритетов обозначил качественное выполнение мероприятий Программы цифровой трансформации, всех производственных программ, дальнейшее снижение уровня потерь, а также снижение показателей средней частоты и продолжительности отключений в сети, сокращение операционных и капитальных затрат. Кроме того, большое внимание будет уделяться вопросам консолидации электросетевых активов на базе группы компаний ПАО «Россети», развитию дополнительных сервисов и инфраструктуры по взаимодействию с клиентами.

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