В Брянске начали строить дорогу к Литейному мосту со стороны улицы Флотской

В Брянске продолжают ремонтировать Литейный мост. В самом разгаре реконструкция первого пускового комплекса. По сути идет строительство новой переправы. Каждый день на объекте трудятся по 50 мостостроителей, а также десятки единиц техники - от насосов и миксеров до экскаваторов и сваенабивных установок.

- Из 168 необходимых свай в основание моста уложили уже 140, - рассказали в управлении ЖКХ города Брянска. - Параллельно строители монтируют опалубку на основании 2-х из 12-и опор будущего моста. Со стороны улицы Флотской строители начали формировать дорогу к мосту.

Напомним, после реконструкции Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас строят новую часть моста. Старую, действующую часть, реконструируют позже, в рамках второго этапа строительства.

Казне первая часть нового моста обойдется в 450 миллионов рублей. Закончить ее строительство должны в конце 2021 года.

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