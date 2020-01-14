2020-01-14T10:25:47+03:00
Экономика

Сотрудники Брянскэнерго рассказали воспитанникам детского сада о необходимости соблюдения правил электробезопасности

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Ведущий специалист по охране труда Брянскэнерго Александр Миронов в доступной форме рассказал воспитанникам детского сада о правилах электробезопасности и необходимости их соблюдения.Ведущий специалист по охране труда Брянскэнерго Александр Миронов в доступной форме рассказал воспитанникам детского сада о правилах электробезопасности и необходимости их соблюдения.
Изменить размер текста:

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели урок электробезопасности в подготовительной группе МБДОУ № 145 «Огонек». В нем приняли участие более 30 детей. Занятие организовано в рамках месячника по электробезопасности, который проводят энергетики филиала в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Брянской области в январе 2020 года.

Ведущий специалист по охране труда Брянскэнерго Александр Миронов в доступной форме рассказал воспитанникам детского сада о правилах электробезопасности и необходимости их соблюдения, познакомил детей с понятием «шаговое напряжение» и способом выхода из опасной зоны. Энергетик также продемонстрировал ребятам способ оказания первой медицинской помощи условному пострадавшему от действия электрического тока на учебном манекене «Гоша». Полученный материал ребята закрепили, посмотрев тематические мультфильмы о правилах электробезопасности.

В завершении занятия будущие первоклассники получили в подарок от сотрудников Брянскэнерго расписания уроков, линейки, настольные игры, светоотражатели с правилами электробезопасности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В брянском поселке Мичуринский разлилась канализация
Брянская область оказалась в топ-30 самых популярных мест для оздоровительного отдыха
В Брянске из-за выезда на «встречку» в прошлом году погибли три человека
Пешеходы Брянска нарушили правила ПДД четыре десятка раз за день
Брянских автомобилистов предупредили о гололедице 14 января
В Дятьковском районе автомобилистов ждут пять дней сплошных проверок
В Брянске задержали 18-летнего вора-сладкоежку
В Белых Берегах нашли зараженную бешенством лису
Началась запись на выплату компенсаций обманутым брянским дольщикам
Брянский силач Дмитрий Апанасевич стал мастером спорта России
За год на дорогах Брянска погибли 22 человека
В Брянской области закрыли на ремонт музей мемориального комплекса «Партизанская поляна»
В Брянске работник страховой компании жил четыре месяца без зарплаты
На борьбу со снегом в Брянской области вышли 54 единицы техники
В брянский суд ушло дело о взятке сотрудникам ДПС
В Клинцовском районе нашли три сайта, продававшие липовые медсправки
В брянском Овстуге отметят юбилей основателя музея Федора Тютчева
Житель Жирятинского района незаконно срубил в лесу 36 деревьев
Новые пешеходные ограждения в Брянске заваливают мусором
Брянцы «подарили» телефонным мошенникам больше миллиона рублей
По платным дорогам брянские инвалиды смогут ездить бесплатно
В Ленинградской области нашли останки брянского красноармейца
В Сураже горожанин устроил пьяный дебош в кафе
За неделю жертвами мошенников стали 19 брянцев
СМИ: В Брянске неизвестные отравили трех бездомных котят
В Погаре микроавтобус столкнулся с легковушкой: ранена 66-летняя пассажирка
Брянские таможенники изъяли у украинца 50 голубей без документов
Брянские водители нарушили правила ПДД полтысячи раз за выходные
В Суземском районе под колеса легковушки попал велосипедист