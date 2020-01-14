Сотрудники Брянскэнерго рассказали воспитанникам детского сада о необходимости соблюдения правил электробезопасности

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели урок электробезопасности в подготовительной группе МБДОУ № 145 «Огонек». В нем приняли участие более 30 детей. Занятие организовано в рамках месячника по электробезопасности, который проводят энергетики филиала в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Брянской области в январе 2020 года.

Ведущий специалист по охране труда Брянскэнерго Александр Миронов в доступной форме рассказал воспитанникам детского сада о правилах электробезопасности и необходимости их соблюдения, познакомил детей с понятием «шаговое напряжение» и способом выхода из опасной зоны. Энергетик также продемонстрировал ребятам способ оказания первой медицинской помощи условному пострадавшему от действия электрического тока на учебном манекене «Гоша». Полученный материал ребята закрепили, посмотрев тематические мультфильмы о правилах электробезопасности.

В завершении занятия будущие первоклассники получили в подарок от сотрудников Брянскэнерго расписания уроков, линейки, настольные игры, светоотражатели с правилами электробезопасности.