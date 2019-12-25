2019-12-25T14:19:19+03:00
Общество

Год перемен и преображений

На страницах "Комсомольской правды" в Брянске" - уникальный спецвыпуск о жизни региона
Елена РАКОВА
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Свежий номер еженедельника "Комсомольская правда" в Брянске" уже в продаже.Свежий номер еженедельника "Комсомольская правда" в Брянске" уже в продаже.
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В декабре принято подводить итоги года. А что можно сказать о 2019-м? Каким он нам запомнился? Что мы успели сделать? Какие планы строим на будущее?

"Комсомольская правда" в Брянске" вспомнила самые ярки и запоминающиеся события уходящего года в праздничном спецпроекте за 25 декабря 2019 года. Номер уже в продаже в киосках "Брянсксоюзпечать" и у частных распространителей.

Уходящий 2019 год войдет напишет в летописи истории Брянской области свою яркую страницу. В этом году мы отмечали 75-летие образования региона, открывали новые мосты, строили дороги. Заботились о здоровье и образовании подрастающего поколения. Покупали новую технику для больниц и оборудование для школ, ремонтировали любимые общественные территории, ремонтировали Дома культуры. В общем, делали все, чтобы наш край становился краше, удобнее и комфортнее.

В числе экономических побед - рост промышленного производства, успехи представителей сельского хозяйства, открытие новых предприятий, создание новых рабочих мест. На следующий год планы не менее масштабные. (12+)

Уникальный спецвыпуск о жизни регионы - только в еженедельнике "Комсомольская правда" в Брянске.

Уникальный спецвыпуск о жизни регионы - только в еженедельнике "Комсомольская правда" в Брянске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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