Новогодняя ночь 2019-2020 в Брянске: где в городе пройдут праздничные гулянья

До Нового года осталось 18 дней. Однако уже стали известны места праздничных гуляний в новогоднюю ночь-2020 в Брянске. Концерты, конкурсы и дискотеки пройдут во всех районах города. В Брянске подготовили 15 площадок возле городских елок, сообщают в пресс-службе мэрии. Праздничные программы начнутся в 1.00 1 января.

Где лучше встретить новогоднюю ночь-2020 в Брянске:

Советский район

- 1.00 - сквер Карла Маркса

- 1.00 - Курган Бессмертия

- 1.00 - площадь у гипермаркета "Линия"

Бежицкий район

- 1.00 - площадь перед ДК Медведева

- 1.30 - площадь Ульянова

- 1.00 - площадь в поселке Октябрьский

Фокинский район:

- 1.00 - площадь перед ДК железнодорожников;

- 1.00 - площадка у ТЦ "Шипка";

- 1.00 - сквер у завода "Литий";

- 1.00 - площадь в поселке Белые Берега.

Володарский район

- 1.30 - площадь перед ДК Володарского района;

- 1.30 - площадь перед ДК имени Горького;

- 2.00 - площадь перед кинотеатром "Салют";

- 1.30 - сквер перед ТЦ "Пушкинский";

- 1.30 - площадь поселка Большое Полпино.

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