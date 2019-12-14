Новогодняя ночь 2019-2020 в Брянске: где в городе пройдут праздничные гулянья
До Нового года осталось 18 дней. Однако уже стали известны места праздничных гуляний в новогоднюю ночь-2020 в Брянске. Концерты, конкурсы и дискотеки пройдут во всех районах города. В Брянске подготовили 15 площадок возле городских елок, сообщают в пресс-службе мэрии. Праздничные программы начнутся в 1.00 1 января.
Где лучше встретить новогоднюю ночь-2020 в Брянске:
Советский район
- 1.00 - сквер Карла Маркса
- 1.00 - Курган Бессмертия
- 1.00 - площадь у гипермаркета "Линия"
Бежицкий район
- 1.00 - площадь перед ДК Медведева
- 1.30 - площадь Ульянова
- 1.00 - площадь в поселке Октябрьский
Фокинский район:
- 1.00 - площадь перед ДК железнодорожников;
- 1.00 - площадка у ТЦ "Шипка";
- 1.00 - сквер у завода "Литий";
- 1.00 - площадь в поселке Белые Берега.
Володарский район
- 1.30 - площадь перед ДК Володарского района;
- 1.30 - площадь перед ДК имени Горького;
- 2.00 - площадь перед кинотеатром "Салют";
- 1.30 - сквер перед ТЦ "Пушкинский";
- 1.30 - площадь поселка Большое Полпино.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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