Сотрудников Брянскэнерго поздравили в Правительстве Брянской области с профессиональным праздником

Лучшие сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получили награды, приуроченные к профессиональному празднику – Дню энергетика. Торжественная церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства Брянской области 19 декабря.

Со словами поздравления к энергетикам региона обратились представители областной власти. Особые слова благодарности были адресованы сотрудникам Брянскэнерго, которые обеспечивают надежное энергоснабжение потребителей Брянской области, и, при необходимости, протягивают руку помощи коллегам из других регионов. От имени Губернатора Брянской области Александра Богомаза, от Правительства Брянской области и от себя лично поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником заместитель Губернатора Брянской области Александр Жигунов:

— Уважаемые энергетики! Вас всегда отличает готовность прийти на выручку своим коллегам, в том числе в соседних регионах. В период с 27 октября по 4 ноября 2019 года наши бригады участвовали в аварийно-восстановительных работах по устранению последствий урагана на территории Тверской области. Работа брянских энергетиков получила положительную оценку у населения и органов власти Тверской области.

Заместитель Губернатора отметил также высокий профессионализм, знания и умения сотрудников Брянскэнерго, которые они демонстрируют во всероссийских конкурсах:

- Руководители РЭС Брянскэнерго приняли участие во всероссийском конкурсе «Лидеры энергетики». Финальная часть конкурса состоялась в конце августа в Челябинской области, на базе 38 районов электрических сетей, входящих в зону ответственности «Россети Урал». Все представители «Брянскэнерго» выступили достойно и были отмечены руководством ПАО «Россети». Начальники Комаричского РЭС Сергей Васильевич Погорельцев и Дятьковского РЭС Сергей Николаевич Кленичев вошли в сотню лучших и были признаны победителями конкурса «Лидеры энергетики».

В Правительстве Брянской области ведомственные награды были вручены одиннадцати сотрудникам Брянскэнерго. Почетной Грамоты Министерства энергетики Российской Федерации удостоен начальник Комаричского РЭС Погорельцев Сергей Васильевич. Почетной Грамотой Губернатора Брянской области награждены электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда бригады по эксплуатации распределительных сетей Мглинского РЭС Александр Васильевич Короткий, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда бригады по эксплуатации распределительных сетей Почепского РЭС Геннадий Анатольевич Маточкин, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда бригады по эксплуатации распределительных сетей Севского РЭС Иван Николаевич Морозов, главный инженер Дубровского РЭС Андрей Александрович Фетисов, электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда оперативно-технологической группы Жирятинского РЭС Александр Анатольевич Школин, электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда оперативно-технологической группы Дятьковского РЭС Александр Сергеевич Кудряшов, начальник оперативно-технологической группы Трубчевского РЭС Василий Михайлович Соловьев, электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда оперативно-технологической группы Суземского РЭС Вячеслав Петрович Цуприков.

Почетная Грамота Брянской областной Думы вручена электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда бригады по эксплуатации распределительных сетей Выгоничского РЭС Александру Петровичу Рябенку и мастеру Жуковской бригады Брянского участка службы линий электропередач управления высоковольтных сетей Брянскэнерго Леониду Александровичу Симонову.